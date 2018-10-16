Во Владивостоке полиция начала проверку после падения виадука

Новости

В Хабаровском крае семь поселков остались без света из-за снега 10:31
СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса 10:30
В Пермском крае возбудили дело после гибели ребенка в больнице 10:29
В Саудовской Аравии разбился учебный штурмовик, погибли два пилота 10:17
Экс-министра спорта Челябинской области освободили условно-досрочно 10:15
Аксенов передаст Башару Асаду приглашение на Ялтинский форум 10:12
В Иркутске выбрали дату заседания по делу об отравлении "Боярышником" 10:12
На Байкале нашли лодку пропавших несколько дней назад рыбаков 10:11
Недели ВТО стартуют в Беларуси 10:08
Венгрия продолжит блокировать Украину в НАТО 10:01
В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в частном доме 10:00
В Барнауле в ДТП с пьяным водителем погибли женщина и двое детей 09:57
Касаткина пробилась во второй круг турнира в Москве 09:53
Скворцова рассказала, с какого возраста можно разрешить покупать алкоголь 09:52
Видео: Крокодил победил в смертельной схватке леопарда 09:52
American Airlines увеличит присутствие на Кубе, несмотря на санкции Трампа 09:39
Россияне назвали самые благоприятные города для карьеры 09:34
Во Владивостоке будет возрожден Международный рок-фестиваль V-ROX 09:33
В США обнаружен новый вид тираннозаврида 09:32
В Москве у безработного угнали Mercedes за 8 миллионов 09:20
Сирийцы начали есть С-300 09:16
В Японском море у берегов Приморья произошло землетрясение 09:05
Московский зоопарк принял на передержку летучих мышей 08:50
Mazda отзовет в России сотни кроссоверов из-за проблем с тормозами 08:47
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на северо-западе КНР 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
16.10.2018 08:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке полиция начала проверку после падения виадука

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого во Владивостоке на объездной трассе Седанка - Патрокл обрушился виадук. Назначено проведение ряда исследований и экспертиз, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Напомним, утром на бухту Тихая обрушился пешеходный виадук. По данным МЧС, упавшая металлическая конструкция длиной около 40 метров перекрыла движение в обоих направлениях. Виновником обрушения стал проехавший под виадуком самосвал, у которого самопроизвольно поднялся кузов.

Расследование дела о рухнувшем в Приамурье мосте займет два месяца

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отметили в МВД.

К настоящему моменту полицейские установили, что 34-летний водитель получил права категорий "А, В, С," 16 лет назад, 11 лет назад - категории "D". В этом году он не разу не был замечен за нарушением правил дорожного движения.

В свою очередь, в администрации Приморского края пояснили, что это не первый случай повреждения виадука. Ранее его задел грузовик, ехавший со стороны острова Русского, но тогда конструкция устояла.

"Полиция зафиксирует факт ДТП. Будет направлен запрос в администрацию города по поводу причиненного ущерба. Виновник происшествия будет его компенсировать, - пообещал и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Дементьев.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне назвали самые благоприятные города для карьеры
СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса
Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников
Москва и Пхеньян определят сроки визита Ким Чен Ына в Россию
Истребитель ВВС США совершил аварийную посадку на Украине