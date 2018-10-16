Во Владивостоке полиция начала проверку после падения виадука

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого во Владивостоке на объездной трассе Седанка - Патрокл обрушился виадук. Назначено проведение ряда исследований и экспертиз, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Напомним, утром на бухту Тихая обрушился пешеходный виадук. По данным МЧС, упавшая металлическая конструкция длиной около 40 метров перекрыла движение в обоих направлениях. Виновником обрушения стал проехавший под виадуком самосвал, у которого самопроизвольно поднялся кузов.

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отметили в МВД.

К настоящему моменту полицейские установили, что 34-летний водитель получил права категорий "А, В, С," 16 лет назад, 11 лет назад - категории "D". В этом году он не разу не был замечен за нарушением правил дорожного движения.

В свою очередь, в администрации Приморского края пояснили, что это не первый случай повреждения виадука. Ранее его задел грузовик, ехавший со стороны острова Русского, но тогда конструкция устояла.

"Полиция зафиксирует факт ДТП. Будет направлен запрос в администрацию города по поводу причиненного ущерба. Виновник происшествия будет его компенсировать, - пообещал и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Дементьев.