Новости

Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис 07:06
Stockmann объявила о продаже последнего торгового центра в России 06:59
Крупный сбой парализовал работу метро Гонконга 06:53
Добыча нефти в Мексиканском заливе восстановлена после урагана "Майкл" 06:26
Венесуэльцы остались без света из-за взрыва на станции 05:54
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае 05:47
В Китае введен повышенный уровень экологической тревоги из-за смога 05:47
В Омске на берегу Иртыша загорелись два судна-буксира 05:47
Великобритания спрогнозировала расширение влияния России в мире 05:16
В Приморье назначили дату повторных выборов губернатора 05:14
Суд отклонил поданный против Трампа иск бывшей порноактрисы 05:02
Эр-Рияд признает смерть журналиста в саудовском посольстве 04:37
Вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 04:25
Во Владивостоке самосвал снес пешеходный виадук 04:21
В Эквадоре полицейские изъяли более тонны кокаина 04:18
В США участились случаи кибератак на избирательную инфраструктуру 03:49
Полиция Канады заявила о готовности к легализации марихуаны 03:49
Трамп усомнился в сообщении CNN о пропавшем саудовском журналисте 03:30
Один из основателей Microsoft Пол Аллен скончался в Сиэтле 02:54
Посольство Эквадора составило правила поведения для Ассанжа 02:45
Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников 02:41
Ракетный корабль "Буря" спустят на воду в Санкт-Петербурге 23 октября 02:19
Мейвезер ответил согласием на вызов Нурмагомедова 01:39
Боевики в Нигерии убили захваченную в плен сотрудницу Красного Креста 01:33
Москва и Пхеньян определят сроки визита Ким Чен Ына в Россию 01:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
16.10.2018 04:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке самосвал снес пешеходный виадук

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня утром, в 06:05 по местному времени во Владивостоке на объездной трассе Седанка-Патрокл в районе поворота на бухту Тихая обрушился пешеходный виадук.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области/ТАСС
В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, упавшая металлическая конструкция длиной около 40 метров, перекрыла движение в обоих направлениях. Виновником обрушения стал проехавший под виадуком самосвал, у которого самопроизвольно поднялся кузов.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд участка через улицу Катерная. На месте работают дорожные службы и спасители со спецтехникой.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников
Эр-Рияд признает смерть журналиста в саудовском посольстве
Во Владивостоке самосвал снес пешеходный виадук
Великобритания спрогнозировала расширение влияния России в мире
Путин поручил провести проверку строительства ЦКАД