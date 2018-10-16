Во Владивостоке самосвал снес пешеходный виадук

Сегодня утром, в 06:05 по местному времени во Владивостоке на объездной трассе Седанка-Патрокл в районе поворота на бухту Тихая обрушился пешеходный виадук.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, упавшая металлическая конструкция длиной около 40 метров, перекрыла движение в обоих направлениях. Виновником обрушения стал проехавший под виадуком самосвал, у которого самопроизвольно поднялся кузов.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд участка через улицу Катерная. На месте работают дорожные службы и спасители со спецтехникой.