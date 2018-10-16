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16.10.2018 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии проверят информацию об обстреле автобуса с хоккеистами

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Отдел МВД России по городу Сибаю начал проверку информации, распространенной в СМИ, об обстреле автобуса с хоккеистами, сообщили в надзорном ведомстве.

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Инцидент произошел 14 октября поздно вечером неподалеку от дворца спорта "Ирандык" в Башкирии после матча магнитогорской команды "Стальные топоры" с сибайским "Альянсом". Встреча закончилась со счетом 9:1 в пользу магнитогорских хоккеистов. Когда спортсмены из Магнитогорска сели в автобус, его из мелкокалиберного оружия обстреляли неизвестные. По счастливой случайности, никто не пострадал, было насквозь прострелено лишь стекло автобуса.

В связи с инцидентом состоялось экстренное заседание правления Федерации хоккея Магнитогорска. Руководители федерации назвали случай вопиющим и потребовали тщательного расследования и наказания виновных. Оказалось, что это не первое ЧП подобного рода. В одном из прошлых сезонов во время матча были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего и наказания виновных все команды из города Сибая отстраняются от участия в чемпионате Федерации хоккея Магнитогорска.

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