В Башкирии проверят информацию об обстреле автобуса с хоккеистами

Отдел МВД России по городу Сибаю начал проверку информации, распространенной в СМИ, об обстреле автобуса с хоккеистами, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 14 октября поздно вечером неподалеку от дворца спорта "Ирандык" в Башкирии после матча магнитогорской команды "Стальные топоры" с сибайским "Альянсом". Встреча закончилась со счетом 9:1 в пользу магнитогорских хоккеистов. Когда спортсмены из Магнитогорска сели в автобус, его из мелкокалиберного оружия обстреляли неизвестные. По счастливой случайности, никто не пострадал, было насквозь прострелено лишь стекло автобуса.

В связи с инцидентом состоялось экстренное заседание правления Федерации хоккея Магнитогорска. Руководители федерации назвали случай вопиющим и потребовали тщательного расследования и наказания виновных. Оказалось, что это не первое ЧП подобного рода. В одном из прошлых сезонов во время матча были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего и наказания виновных все команды из города Сибая отстраняются от участия в чемпионате Федерации хоккея Магнитогорска.