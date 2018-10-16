В Перми наказали школу, где девочку отстранили от уроков за цвет волос

Мировой судья участка №5 Дзержинского района Перми привлек к административной ответственности гимназию и ее директора за незаконное ограничение права на образование несовершеннолетнего.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, дело рассматривалось по представлению прокуратуры Дзержинского района Перми. Блюстители порядка сочли неправомерными действия руководства учебного учреждения, которое отстранило от занятий ученицу десятого класса за то, что ее волосы были окрашены в розовый цвет.

В результате суд принял решение, что у образовательного учреждения нет права отстранять от уроков школьников за исключением случаев, когда это может угрожать безопасности или здоровью других детей. Гимназии и ее директору в виде наказания назначен штраф в размере 50 и 30 тысяч рублей соответственно.