В Перми обнаружен дом престарелых с опасными условиями жизни

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства пансионата для престарелых граждан "Счастливый берег". По мнению блюстителей закона, условия жизни в пансионате были небезопасны для его постояльцев.

Как пояснили в ведомстве, дом престарелых расположен в микрорайоне Гайва города Перми. Следствием установлено, что помещения заведения не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кроме того, социальные услуги пожилым гражданам оказывались без соответствующей медицинской лицензии, а также в отсутствие обязательного медицинского персонала.

Дело возбуждено по ч 1 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет сбор документов и фиксация доказательств.