В Пермском крае возбудили дело после гибели ребенка в больнице

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Основанием для расследования стала смерть несовершеннолетней в медицинском учреждении города Верещагино.

Как пояснили в ведомстве, следствием было предварительно установлено, что 13 октября 2018 года в реанимационное отделение Верещагинской центральной районной больницы в тяжелом состоянии была доставлена 8-летняя девочка. Ребенок скончался в тот же день.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, уточняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти несовершеннолетней.