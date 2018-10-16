В Саратове троллейбус протаранил четыре автомобиля

В результате крупного ДТП с участием троллейбуса в Саратове пострадала 17-летняя девушка. Об этом со ссылкой на источник в региональном управлении ГИБДД сообщило РИА Новости.

Авария произошла сегодня около 9.30 по местному времени возле дома №141 по ул. Чернышевского в Октябрьском районе Саратова. По предварительной информации, 43-летний водитель троллейбуса не справился с управлением и столкнулся сразу с четырьмя легковушками. 17-летняя пассажирка одного из автомобилей получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка.