На Байкале нашли лодку пропавших несколько дней назад рыбаков

На Байкале спасатели ведут поиски трех человек, пропавших на озере несколько дней назад. На сегодняшний день найдена моторная лодка, в которой рыбаки выплыли из Листвянки, сообщает пресс-служба иркутского управления МЧС.

"Перевернутое притопленное плавсредство, в котором находились спасательные жилеты и личные вещи, волонтеры нашли в районе поселка Шаражалгай", - уточняют в МЧС.

По данным ведомства, поиски троих рыбаков на озере Байкал ведутся с 12 октября. Ранее мужчины вышли на моторной лодке из поселка Листвянка, после чего перестали выходить на связь. Сейчас спасатели продолжают обследовать акваторию и береговую линию в районе Кругобайкальской железной дороги, а также ряда населенных пунктов Республики Бурятии.