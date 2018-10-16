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16.10.2018 20:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Запах смерти

Начинается процесс над создателями и продавцами убийственного "Боярышника"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7695 (232)
На следующей неделе в одном из районных судов Иркутска начнется рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели людей от лосьона "Боярышник". На скамью подсудимых сядут семеро граждан. Их обвиняют в изготовлении и продаже "спиртосодержащей жидкости "Боярышник" с метанолом". От такого "лосьона" в декабре 2016 года погибли 63 человека.

Пока шло следствие, один обвиняемый сидел в СИЗО, четверо - под домашним арестом, двое живут с подпиской о невыезде. В деталях трагедии разбиралось Главное следственное управление СКР РФ. Обвинение предъявили Сулейману Рустамову, Рахману Мехдиеву, Юлии Мелентьевой, Сеймуру Алиеву, Анару Бабаеву, Зауру Абилову и Светлане Краснояровой.

Власти предложили запретить спиртосодержащую непищевую продукцию

В СКР корреспонденту "РГ" рассказали, что их фигуранты обвиняются по статье "производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, трагедия началась с того, что осенью 2016 года на одном из предприятий Иркутска было подпольно организовано изготовление стеклоомывающей жидкости для автомобилей из метилового спирта - сильного яда, запрещенного к использованию в бытовых целях. Этот организатор, к слову, уже получил свой срок.

Спустя несколько недель один из работников предприятия продал метиловый спирт 55-летнему жителю Иркутска, работавшему в такси, "для использования в автохозяйстве". А таксист, в свою очередь, продал спирт тем, кто изготавливал поддельный "Боярышник". Ядовитый "лосьон" закупили хозяева двух продуктовых павильонов. Отраву продавали там как спиртное. В результате 63 человека скончались, 11 выжили, но стали инвалидами. Сколько у них было покупателей, обвиняемые не знают.

Следствие о ядовитом напитке шло почти два года из-за огромного объема материалов и экспертиз

Следствие шло почти два года из-за огромного объема материалов и экспертиз. Но те, которые зайдут в зал суда на будущей неделе, не первые фигуранты, связанные с производством и торговлей отравой. В феврале этого года Свердловский районный суд Иркутска дал четыре года Елене Бакотиной - хозяйке одного из павильонов, где торговали "Боярышником". Тот же суд отмерил три года работавшей у Бакотиной продавцом Олесе Вегере. Женщин признали виновными в смерти восьми человек.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Отравление "Боярышником" в Иркутске
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