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16.10.2018 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске выбрали дату заседания по делу об отравлении "Боярышником"

Текст: Алексей Бондарев

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух иркутян, которые в 2016 году торговали жидкостью, содержащей метиловый спирт.

Дело будет рассматривать Свердловский районной суд Иркутска. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя райсуда, заседание назначено на 22 октября.

По данным генпрокуратуры, двое мужчин подозреваллись в попытке продать 320 литров "Боярышника", но его изъяли сотрудники полиции.

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Метанол подсудимые купили у других лиц. Их дело выделено в другое производство. Это семь жителей Иркутска.

Все началось с того, что на местном предприятии начали незаконно изготавливать автомобильную "незамерзайку" с использованием метилового спирта. Затем один из работников данного предприятия начал продавать метил знакомому таксисту. А тот уже поставлял его гражданам, которые в подпольных условиях изготавливали "Боярышник". Последним звеном в цепочке стали хозяева двух продуктовых павильонов, где его продавали населению.

В результате отравления поддельным алкоголем в Иркутске погибли 63 человека.

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