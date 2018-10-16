В Омске на берегу Иртыша загорелись два судна-буксира

В Омске спасатели ликвидируют возгорание повышенной сложности - на берегу реки загорелись два буксира-толкача.

- Сообщение о пожаре на улице Электрификаторов поступило на пульт диспетчера сегодня в три часа 19 минут, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Звонившие сообщили, что загорелось судно - буксир-толкач типа ОТА.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже перекинулось на такое же судно, стоявшее рядом. Возгорание ликвидируют более шестидесяти спасателей. Пламя тушат с берега и реки. На Иртыше работает пожарно-спасательный катер, который обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Причины возгорания пока неизвестны. Старые судна находились на берегу - их готовили для утилизации. Угрозы для населения нет.