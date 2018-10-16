Калининградец украл 600 тысяч рублей с найденной в интернете карты

24-летний житель Калининграда опустошил чужой счет благодаря фотографии банковской карты, выложенной в интернет. Кражу 660 тысяч с банковского счета 33-летнего жителя Москвы раскрыли сотрудники сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, молодой человек нашел на одном из сайтов изображение обратной стороны банковской карты с реквизитами и трехзначным кодом безопасности. На счету, как выяснили полицейские, находился миллион рублей, к которым злоумышленник получил доступ.

Большая часть чужих денег разошлась быстро - калининградец начал заказывать в интернет-магазинах разные товары: несколько дорогих мобильных телефонов, ноутбук и кровать. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража с банковского счета", по которой предусмотрен срок лишения свободы до 6 лет. Полиция устанавливает обстоятельства, при которых данная информация была распространена в Сети.