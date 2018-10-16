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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Образование или опыт?

КС РФ начал рассмотрение дела об отсутствии диплома у воспитателя детсада
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7695 (232)
Ирине Васильевне Серегиной сегодня исполняется 50 лет. И лучшим подарком на "золотой" юбилей для нее стало бы решение Конституционного суда, который по просьбе воспитателя с 30-летним стажем проверяет положения Закона "Об образовании в РФ". Публичные слушания прошли во вторник.

Летом 2017 года Ирину Серегину уволили с должности воспитателя детского сада, поскольку в соответствии с законом 2013 года "право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам". А у Ирины Васильевны официально - "неполное высшее".

Фото: depositphotos.com
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- В 1992 году я закончила заочное обучение в Волгоградском университете, но не сдала последнюю сессию, - рассказала Серегина корреспонденту "РГ". - 30 мая я приехала из Камышина в Волгоград, а 1 июня умер папа. Пришлось вернуться. Потом у мамы случился инсульт, и на моем попечении осталась и она, и 16-летняя сестра. Так диплом я и не получила.

Тем более, что руководство детского сада N9 значения отсутствию диплома не придавало, и Ирина Васильевна проработала там 16 лет. А потом Серегиной предложили вакансию в новом детском саду N22 - позвала коллега, которую туда назначили заведующей. И на новом месте - еще 11 лет не просто безупречной, а отмеченной наградами работы. Только в 2017 году воспитатель Серегина трижды получала почетные грамоты, а на день увольнения действовала ее аттестация на право осуществления педагогический деятельности (проведена в 2012 году), с присвоением первой квалификационной категории. В суде опротестовать увольнение Ирине Васильевне не удалось - служители закона ссылались на его букву, ведь законченного образования у воспитателя и правда нет. Тот факт, что она с 1986 года работала в сфере образования, во внимание не приняли.

Если нельзя водить машину без прав или лечить без диплома, почему можно учить детей без документа?

По мнению Серегиной, в ее ситуации новая редакция закона об образовании противоречит нескольким статьям Конституции. Например, статье 55, которая запрещает издавать в РФ "законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". Как полагает Ирина Васильевна, не принят во внимание тот факт, что на момент заключения с ней трудового договора в 2006 году требований об образовании не предъявлялось. Более того, в ежегодных допсоглашениях к договору подобных требований также нет.

Фото: PhotoXPress.ru
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Между тем все представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, категорически не согласны с позицией Серегиной. Так, по мнению полномочного представителя Госдумы РФ Марины Беспаловой, обязательное требование профессионального образования для педагогов объясняется тем, что на них "лежит особая ответственность" в деле воспитания подрастающего поколения. Полномочный представитель президента Михаил Кротов напомнил, что в свое время педагогов без профобразования принимали на работу вынужденно (решение относится еще к 1970-м годам), в связи с отсутствием нужного количества квалифицированных специалистов, в виде исключения - "но сколько это исключение может длиться?". Наконец, полпред президента РФ Михаил Барщевский провел аналогию: если нельзя водить машину без прав или стоять у операционного стола без диплома хирурга, то почему можно воспитывать детей без документа?

На сторону Серегиной встала только представитель Генеральной прокуратуры РФ Татьяна Васильева, которая напомнила, что закон не может служить основанием для расторжения трудового договора, если таковой был заключен до вступления договора в силу. На эту тему имеется даже соответствующее разъясняющее письмо Министерства образования РФ. И хотя оно противоречит букве закона, но, с другой стороны, "подтверждает наличие системной проблемы, которую нужно решить нормативно-правовыми методами", указала в свою очередь представитель минюста Мария Мельникова. По ее мнению, это могло бы быть, например, установление четкого переходного периода.

КС дополнительно изучит все доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения будет объявлено дополнительно.

Комментарий

Татьяна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО:

- Воспитатель может иметь среднее профессиональное образование, закончив педагогическое училище или колледж. Кроме того, воспитателем может стать человек с высшим образованием, закончивший педагогический вуз или педагогический факультет при университете.

Если никакого педагогического образования не было и при этом человек работал воспитателем 30 лет лет, я считаю, что в какой-то мере это недосмотр руководителя образовательной организации. За это время воспитателя могли бы отправить на заочное обучение в педагогический колледж. И многих проблем удалось бы избежать. А поставить сегодня человека в такую неловкую ситуацию... Это, конечно, неправильно и несправедливо к тому, кто проработал столько лет.

Фото: depositphotos.com
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Подчеркну: профессиональные стандарты вступят в силу только 1 января 2020 года. То есть до 31 декабря 2019 года, согласно нормативно-правовой базе, этот человек еще может работать. Но с 1 января 2020 года, как только вступят в действие все профстандарты, в том числе профстандарт "педагог (учитель, воспитатель)", конечно, людей без специального педагогического образования на работу уже не возьмут. А те, кто уже работает, должны будут пройти либо повышение квалификации, либо курсы профессиональной переподготовки, либо получить второе высшее образование.

Другое дело - няня, помощник воспитателя. Это не педагогический работник. Никаких требований к уровню квалификации, к уровню образования у нее нет. По большому счету это тоже не очень правильная ситуация, так как помощнику воспитателя необходимо иметь определенные знания, навыки, компетенции. Как решить проблему? Уже подготовлен профессиональный стандарт няни, который находится на рассмотрении.

Подготовила Ксения Колесникова

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