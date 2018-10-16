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16.10.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге число отравившихся ртутью детей возросло до семи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на скейтбордной площадке школы №339 предельно допустимая концентрация ртути оказалась превышена в 30 раз. Несколько дней назад группа учеников играла здесь с шариками ртути, и сейчас детей госпитализируют с отравлением.

Как сообщили "РГ" в администрации Невского района Петербурга, в больницу №5 госпитализировано шесть детей. Все они лежат в одной палате, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

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Общее же число отравившихся сейчас составляет семь человек: родители одного мальчика от госпитализации отказались, и сегодня школьник пошел на занятия.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти начали проверку по факту отравления детей ртутью.

Главный вопрос на данный момент: сколько всего детей играли на спортивной площадке с ядовитым металлом. Параллельно выясняется, откуда вообще в учебном заведении взялась ртуть.

В школе №339 сейчас работают санитарные врачи. По данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, превышение концентрации ртути выявлено также на правой лестнице школы и в одном учебном классе.

Сейчас загрязненные помещения и участки двора перекрыты, там ведется демеркуризация, на площадке для скейтборда, где и произошло ЧП, обеззараживаться также слой грунта.

Правда, саму школу закрывать не стали. Занятия в учебном заведении проводятся в обычном режиме.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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