На Кубани в ДТП погибли мужчина и двое детей

В Курганинском районе Кубани произошло ДТП, в котором погибли три человека: 43-летний водитель и двое детей в возрасте соответственно тринадцати и трех лет. Еще одного пассажира разбившейся машины - 37-летнюю женщину эвакуировала бригада скорой помощи.

ЧП случилось сегодня около 13.20 на трассе станица Родниковская - станица Новоалексеевская.

- По предварительным данным, водитель Huyndai не справился с управлением, допустил опрокидывание и наезд на препятствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате автоаварии водитель и два его несовершеннолетних пассажира от полученных травм скончались на месте.

Из-за катастрофы дорога оказалась частично перекрыта, движение регулируют сотрудники ДПС. Следователи устанавливают обстоятельства и причину ЧП.