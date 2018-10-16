На трассе в Ростовской области сбили трех пешеходов

В Ростовской области на 893-м километре трассы "Новошахтинск-Майский" около десяти часов вечера 15 октября произошло смертельное ДТП.

Легковой автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 27-летний водитель, сбил трех пешеходов, переходивших дорогу. В результате погибли двое - 43-летний мужчина и женщина 38 лет. Еще одна женщина получила тяжелые травмы, ее перевезли в больницу.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, на участке дороги, где произошла трагедия, ведутся ремонтные работы, трасса хорошо освещена, установлены дорожные знаки. Но разметки пешеходного перехода в виде "зебры" в этом месте нет.