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16.10.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе в Ростовской области сбили трех пешеходов

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области на 893-м километре трассы "Новошахтинск-Майский" около десяти часов вечера 15 октября произошло смертельное ДТП.

В Барнауле в ДТП с пьяным водителем погибли женщина и двое детей

Легковой автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 27-летний водитель, сбил трех пешеходов, переходивших дорогу. В результате погибли двое - 43-летний мужчина и женщина 38 лет. Еще одна женщина получила тяжелые травмы, ее перевезли в больницу.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, на участке дороги, где произошла трагедия, ведутся ремонтные работы, трасса хорошо освещена, установлены дорожные знаки. Но разметки пешеходного перехода в виде "зебры" в этом месте нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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