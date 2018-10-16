В Астраханской области грузовик наехал на верблюда

На трассе "Волгоград - Астрахань" в 18.30 произошло необычное ДТП: автомобиль "ГАЗель", направлявшийся в сторону областного центра, совершил наезд на верблюда.

Водитель, 1964 года рождения, издалека заметил идущих по дороге животных, снизил скорость и объехал стадо. Но когда вернулся на свою полосу, на дорогу неожиданно выскочил отбившийся от основной группы верблюд.

Как рассказали в региональном управлении МВД, от удара машину отбросило на обочину и "ГАЗель" опрокинулась в кювет. К счастью, водитель не пострадал. Но грузовик получил серьезные механические повреждения. Животное погибло.

Сейчас сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Красноярскому району Астраханской области проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает владельцам крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов о недопустимости бесконтрольного выпаса животных. Их выход на дорогу может стать причиной серьезного ДТП. Водителям необходимо быть особенно бдительными в темное время суток вблизи населенных пунктов.