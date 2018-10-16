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16.10.2018 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградец выплатит 80 тысяч за продажу раскраски со "Смешариками"

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В Тракторазаводском районном суде Волгограда вынесено решение о незаконном использовании товарного знака. В итоге предприниматель, продавший детскую раскраску за 22 рубля, обязан выплатить 80 тысяч организации, являющейся правообладателем товарного знака "Смешарики".

Фото: Depositphotos.com
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- В одном из торговых павильонов ответчик осуществлял предпринимательскую деятельность, где истцом была приобретена раскраска, изготовленная с использованием изображений, имитирующих персонажей анимационного сериала "Смешарики". Но при этом разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности от правообладателя ответчик не получал, - сообщили "РГ" в Тракторазаводском районном суде.

В подтверждение факта купли-продажи истец представил товарный чек на вышеуказанную сумму с печатью индивидуального предпринимателя. Именно он и позволил суду определить наименование товара, его количество и стоимость.

Кроме того, в качестве доказательства в суде фигурировала видеозапись, на которой зафиксировано время и место совершения покупки.

В ходе судебного заседания представитель истца попросил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 80 тысяч рублей. Также он потребовал возместить ему стоимость приобретенной раскраски, госпошлины и расходов на оплату почтовых услуг.

- В суде был доказан факт реализации контрафактного товара - раскраски, содержащего словесное обозначение "Смешарики", в том числе "Нюша", "Лосяш", "Крош", "Бараш", "Кар-Карыч", "Совунья". Что напрямую затрагивает интересны правообладателя, - подчеркнули в ведомстве.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано обеими сторонами.

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