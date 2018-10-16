На Урале мужчина обстрелял машину из-за громкой музыки

В городе Копейске Челябинской области устанавливают обстоятельства ночного происшествия со стрельбой. По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь по припаркованному во дворе автомобилю из-за громкой музыки, сообщили во вторник в ГУ МВД по региону.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности его участников. А также марка оружия, из которого производились выстрелы.

Инцидент произошел ночью на улице Темника. Как сообщают в соцсети очевидцы происшествия, неизвестный мужчина обстрелял автомобиль, в котором компания молодых людей слушала музыку. Сразу после нападения молодежь попыталась скрыться, задев при этом другие припаркованные автомобили. Информации о других пострадавших в полицию пока не поступило.