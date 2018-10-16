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16.10.2018 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал поиск виновников аварии на челябинской ТЭЦ

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка по факту получения ожогов рабочим во время аварии на ТЭЦ-2. Пострадавший проводил работы по устранению утечки водорода, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

СК опубликовал видео с места взрыва в Казани

- Сегодня днем в котлотурбинном цехе челябинской ТЭЦ-2 получил ожоги сотрудник, проводивший ремонтные работы по устранению утечки водорода, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, травмы им получены при возгорании газа. На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как пояснили в пресс-службе региональной энергоснабжающей компании, возгорание из-за утечки водорода было оперативно ликвидировано еще до прибытия пожарных. Отключен турбогенератор мощностью 100 МВт. Ограничений подачи электроэнергии нет, для поддержания режима теплосети включен водогрейный котел. Проводится собственное расследование причин инцидента.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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