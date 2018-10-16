СК начал поиск виновников аварии на челябинской ТЭЦ

В Челябинске организована проверка по факту получения ожогов рабочим во время аварии на ТЭЦ-2. Пострадавший проводил работы по устранению утечки водорода, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Сегодня днем в котлотурбинном цехе челябинской ТЭЦ-2 получил ожоги сотрудник, проводивший ремонтные работы по устранению утечки водорода, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, травмы им получены при возгорании газа. На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как пояснили в пресс-службе региональной энергоснабжающей компании, возгорание из-за утечки водорода было оперативно ликвидировано еще до прибытия пожарных. Отключен турбогенератор мощностью 100 МВт. Ограничений подачи электроэнергии нет, для поддержания режима теплосети включен водогрейный котел. Проводится собственное расследование причин инцидента.