В Магнитогорске проверят издевательства над пациентом психбольницы

Руководство магнитогорской психоневрологической больницы № 5 в Челябинской области провело расследование инцидента, связанного с издевательствами персонала ночной смены над пациентом. Личности его участников установлены, сообщил "РГ" главврач медучреждения Александр Беликов.

- Я сегодня утром посмотрел видеозапись и сразу подписал приказ о проведении служебной проверки, - сообщил главврач. - Личности участников инцидента установлены - это два санитара и медбрат, работавшие в ночную смену 29 июня, когда все и произошло. Готовим письмо в прокуратуру с просьбой дать их действиям процессуальную оценку. От себя лично скажу, что работать они у нас больше не будут.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой сотрудники больницы издеваются над пожилым пациентом - бросаются в него тапками, а затем и пинают.

По странному стечению обстоятельств, никого из героев этого видео сегодня на работе не оказалось. По словам Беликова, один из участников инцидента находится в отпуске, другой - на больничном, третий на отдыхе между сменами, однако дозвониться до него и получить объяснения руководству больницы пока не удалось.

В минздраве региона корреспонденту "РГ" сообщили, что по факту ЧП в магнитогорской больнице там уже организована собственная служебная проверка, которая будет максимально строгой. В том числе всех участников инцидента и руководства медучреждения.

Стоит отметить, что психоневрологическая больница № 5 - крупная клиника, которая оказывает помощь населению Магнитогорска и близлежащих районов.