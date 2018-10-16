В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в частном доме

В Екатеринбурге спасатели во время тушения пожара в частном доме обнаружили тела двух человек. Следственный комитет начал проверку.

Сообщение о возгорании здания в переулке Снайперов, что вблизи перекрестка Московской и Щорса, поступило в 6:28 утра. Об этом сообщается на сайте МЧС по Свердловской области.

На площади 70 квадратных метров огонь повредил кровлю, перекрытие, внутренние перегородки и стены дома. В 6:44 огонь локализовали, еще через 6 минут ликвидировали открытое горение. В 10:05 пожарные отчитались, что потушили пожар.

В ходе устранения огня спасатели нашли в доме тела двух человек. Следователи Ленинского района Екатеринбурга начали доследственную проверку, итогом которой будет установление личности погибших и причина пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.