В Магнитогорске организована проверка по факту глумления над пожилым человеком - пациентом психоневрологической больницы N 5. Видео, на котором санитар ночной смены развлечения ради бросает в старика больничными тапками, а затем под хохот своих коллег дает ему пинка, буквально взорвало интернет, заставив немедленно отреагировать надзорные органы.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", незадачливый автор этого "кино", один из санитаров больницы, сам выложил его в сеть, желая повеселить новую знакомую по переписке. Однако добился обратной реакции, и видеозапись стала достоянием общественности.

- Я еще утром ее посмотрел и до сих пор в шоке! - сообщил корреспонденту "РГ" главврач психоневрологической больницы N 5 Александр Беликов. - Сразу подписал приказ о проведении служебной проверки, во время которой личности участников инцидента сразу и установили. Это действительно наш персонал - два санитара и медбрат, работавшие в ночную смену 29 июня, когда все и произошло. Теперь готовим письмо в прокуратуру с просьбой дать их действиям процессуальную оценку. От себя скажу, что работать они у нас больше не будут.

По странному стечению обстоятельств, никого из "героев" этого видео вчера на работе не оказалось. Один из участников инцидента, по словам главврача, находится в отпуске, другой - на больничном, третий на отдыхе между сменами. Однако дозвониться до последнего и получить какие-то разъяснения пока не удалось.

По всей видимости, таким циничным образом трое сотрудников больницы коротали рабочее время. На часах, судя по кадрам видеозаписи, чуть за полночь. И молодым, полным сил санитарам было просто нечем себя занять. Вот и подвернулся "под ногу" несчастный.

В минздраве региона корреспонденту "РГ" пообещали, что проверка больницы будет максимально строгой как для участников "кино", так и для руководства медучреждения. Кстати, аналогичную проверку организовали и следователи регионального СК. Так что процессуальная оценка, судя по всему, ждать себя не заставит.