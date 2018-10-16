Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", незадачливый автор этого "кино", один из санитаров больницы, сам выложил его в сеть, желая повеселить новую знакомую по переписке. Однако добился обратной реакции, и видеозапись стала достоянием общественности.
- Я еще утром ее посмотрел и до сих пор в шоке! - сообщил корреспонденту "РГ" главврач психоневрологической больницы N 5 Александр Беликов. - Сразу подписал приказ о проведении служебной проверки, во время которой личности участников инцидента сразу и установили. Это действительно наш персонал - два санитара и медбрат, работавшие в ночную смену 29 июня, когда все и произошло. Теперь готовим письмо в прокуратуру с просьбой дать их действиям процессуальную оценку. От себя скажу, что работать они у нас больше не будут.
По странному стечению обстоятельств, никого из "героев" этого видео вчера на работе не оказалось. Один из участников инцидента, по словам главврача, находится в отпуске, другой - на больничном, третий на отдыхе между сменами. Однако дозвониться до последнего и получить какие-то разъяснения пока не удалось.
По всей видимости, таким циничным образом трое сотрудников больницы коротали рабочее время. На часах, судя по кадрам видеозаписи, чуть за полночь. И молодым, полным сил санитарам было просто нечем себя занять. Вот и подвернулся "под ногу" несчастный.
В минздраве региона корреспонденту "РГ" пообещали, что проверка больницы будет максимально строгой как для участников "кино", так и для руководства медучреждения. Кстати, аналогичную проверку организовали и следователи регионального СК. Так что процессуальная оценка, судя по всему, ждать себя не заставит.