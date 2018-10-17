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Рубрика: Происшествия

Арест без пробок

Конвойные машины тюремного ведомства получили мигалки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7696 (233)
Глава государства подписал указ, согласно которому автомобили Федеральной службы исполнения наказаний для перевозки заключенных оборудуют спецсигналами.
Фото: depositphotos
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Вопрос о том, что автомобилям тюремного конвоя необходимы спецсигналы, обсуждался уже несколько лет. До принятия указа - то есть еще несколько дней назад - авто с арестантами, так называемые автозаки, передвигались в общем потоке. И, естественно, время от времени попадали в пробки.

Между тем скорость в данном случае - это вопрос безопасности. Пока автозак стоит без движения в потоке машин, на него легко напасть. К счастью, истории, когда бандиты в лихой перестрелке отбивают дружков у конвоя, случаются в основном в кино. Однако лучше не давать преступникам шанса воплотить киношный сюжет в жизни. Кроме того, вырастает риск и обычного побега: когда сидельцы в ползущей по пробкам машине найдут какую-то лазейку. Такие истории бывали и в жизни.

По словам представителей правоохранительных органов, доля граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, среди пассажиров автозаков сейчас составляет более 70 процентов. Так что в фургонах сидит опасный народ. Подчеркнем: конвой тюремного ведомства в большинстве своем перевозит уже осужденных граждан, то есть юридических сомнений в том, что они виновны, нет. Они преступники.

Из-за пробок иногда конвойные машины опаздывают к поезду, который должен отвезти осужденных

"Длительное нахождение в машине социально опасных лиц, особо опасных преступников и фигурантов громких уголовных дел, по мнению ведомства, многократно увеличивает возможность совершения побегов, при которых жизнь и здоровье окружающих могут быть подвержены опасности", - рассказывают эксперты.

Фото: Depositphotos.com
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Есть и другой вопрос - экономический. Из-за пробок машины с арестантами порой опаздывают к отправлению поезда. Значит, людей приходится возвращать в казенный дом, а потом вновь повторять попытку отправить по этапу, надеясь, что пробки в этот раз не помешают.

При этом конвойные автомобили полиции давно имеют мигалки. Напомним, полицейский конвой полиции перевозит подследственных и подсудимых. Допустим, когда надо из СИЗО доставить человека в суд. Получался парадокс: пока гражданин находится под арестом, в суд его могут доставить мимо пробок и вовремя. После приговора он уже вынужден ехать в автозаке, не имеющем преимущества на загруженных дорогах. В результате он может и не попасть на этап с первого раза, так как из-за пробок автомобиль не успеет к поезду. Опоздание обычного пассажира - проблема самого пассажира. Опоздание заключенного - проблема бюджета. Поэтому автозаки обязаны ездить без опозданий.

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