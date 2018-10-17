При взрыве в техникуме в Керчи погибли 10 человек

При взрыве в керченском политехническом техникуме, по предварительным данным, погибли 10 человек, сообщает РИА Новости. Порядка 40 человек получили травмы.

Взрыв газа прогремел в учебном заведении, расположенном на улице Войкова,1. Здание колледжа сейчас оцеплено.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой учебного заведения. Несколько десятков человек сейчас доставляются машинами скорой помощи в местную больницу. На место ЧП вылетел и вертолет Центра медицины катастроф.

Причины взрыва выясняются. По одной из версий, это был теракт.