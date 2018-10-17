Москвич убил родителей и бабушку

Жестокое тройное убийство произошло на северо-востоке Москвы. Молодой житель одного из домов на улице Летчика Бабушкина, по версии следствия, расправился с близкими родственниками.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК - "Убийство двух и более лиц". На месте преступления были обнаружены тела мужчины и двух женщин со следами насильственной смерти.

В той же квартире задержали 22-летнего москвича. Он сообщил, что сильно поссорился с родственниками и убил их. В ближайшее время подозреваемого доставят на допрос в следственный отдел. На месте трагедии продолжает работу оперативная группа.