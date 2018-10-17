Начался процесс по делу "Седьмой студии"

В Мещанском суде в среду начались предварительные слушания по делу "Седьмой студии".

Кирилл Серебренников своей вины в хищении бюджетных денег не признает. Фото: РИА Новости

В начале заседания, которое проходило в закрытом режиме, адвокаты фигурантов выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру. После чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Руководителя программы "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа".

Кроме него по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

По данным предварительного следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили часть бюджетных денежных средств, выделенных министерством культуры Серебренникову на финансирование его творческого проекта "Платформа" по поддержке развития и популяризации современного искусства. Как установили следователи, по указанию Серебренникова соучастники от имени автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта. И под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 миллионов рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы.

По данным Генпрокуратуры, эти деньги Серебренников и другие лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Серебренникова и других фигурантов обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, соучастники предоставляли в минкультуры подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, которые без надлежащей проверки согласовывались руководителем департамента министерства Апфельбаум и служили основанием для перечисления средств федерального бюджета.

В отдельное производство было выделено дело главного бухгалтера некоммерческого объединения "Седьмая студия" Нины Масляевой. Ее будут судить в особом порядке.