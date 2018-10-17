Суд подтвердил законность освобождения сестер Хачатурян из СИЗО

Изменение меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении двух из трех (старшей и младшей) сестер Хачатурян - законно, гласит вынесенное сегодня решение судьи Мосгорсуда.

"Решение суда признать законным, жалобу потерпевшей стороны оставить без удовлетворения", - передает ТАСС слова судьи.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении средней сестры.

Напомним, сестры обвиняются в убийстве своего отца. Его тело с множественными колото- резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки признали свою вину и объяснили случившееся "неприязненными отношениями".

Обжаловать решение суда попытались родственники убитого - его сестра и муж сестры. Они сочли, что девушек стоило оставить под стражей.