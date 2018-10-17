В Краснодаре из-за дебошира посадили самолет Москва - Сочи

В аэропорту Краснодара незапланированно приземлился авиалайнер, летевший по маршруту Москва - Сочи. Причиной посадки стало поведение одного из пассажиров на борту воздушного судна. ЧП произошло накануне поздно вечером.

Как рассказали в МВД России, от диспетчера аэропорта Краснодар в полицию поступило сообщение о том, что в самолете находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета мужчина вел себя агрессивно, ругался нецензурной бранью, грубо отвечал на замечания экипажа и не выполнял их требования, создавая угрозу безопасности воздушного судна. Командир лайнера принял решение о вынужденной посадке самолета в аэропорту Краснодара.

Снятый с рейса авиадебошир оказался 35-летним жителем Санкт-Петербурга.

- Полицейские доставили правонарушителя в линейный отдел полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он помещен в комнату административно задержанных до рассмотрения дела судом.

Как пояснил источник в полиции региона, сегодня мужчина будет доставлен в суд, где в отношении него будет вынесено решение по делу об административном правонарушении.