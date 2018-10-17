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17.10.2018 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке чиновницу заподозрили в получении крупной взятки

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области Ольга Крючкова стала фигурантом уголовного дела, которое завели в Главном следственном управлении СК России. Чиновнице предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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В посредничестве во взяточничестве обвиняются экс-первый заместитель Крючковой Михаил Бакланов, а также адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, сообщили в СК РФ.

По версии следствия,в октябре 2016 года чиновница получила восемь миллионов рублей от предпринимателя, которому передали право аренды земельного участка, находившегося в областной собственности. До этого его арендатор был другим, и чиновники, как отметили в СК, выдали письменное согласие на аренду земли, а также "способствовали выполнению действий в пользу взяткодателя в части подготовки и передачи соответствующих документов". Теперь все трое арестованы.

- Уголовное дело возбуждено по материалам и расследуется во взаимодействии с СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Липецкой области, - отметили в СК РФ. - Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления.

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