Жителей Московского региона предупредили о мошенничестве со СНИЛС

В Москве и Московской области действуют мошенники, которые под видом сотрудников Пенсионного фонда просят предоставить данные СНИЛС, сообщает пресс-служба ПФР.

"На "горячие линии" территориальных органов отделения ПФР по Москве и Московской области, в частности областных, поступают сообщения граждан о том, что к ним в дверь звонят лица, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и просят предоставить данные СНИЛС для некоего переоформления", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе ПФР напомнили, что сотрудники фонда не посещают граждан на дому, не оказывают на дому государственные услуги, не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, а также не являются отправителями никаких сообщений в мессенджерах, социальных сетях и других ресурсах.

Обслуживание граждан производится в клиентских службах, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. В ПФР призвали граждан быть бдительными и не сообщать данные СНИЛС посторонним лицам. О подозрительных фактах обращения вероятных преступников следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.