Паромную переправу на Сахалин закрыли на двое суток

Паромную переправу, связывающую Сахалин с материком, закрыли на двое суток.

До 18 октября Татарский пролив находится в зоне действия циклона, который может повлиять на безопасность перевозок, сообщил РИА Новости представитель Сахалинского морского пароходства Геннадий Котликов.

Ранее паромная переправа прерывала работу в связи с ремонтом подъемно-переходного моста в Холмске. После реконструкции суда могут швартоваться у неспециализированного причала №8.

- Однако говорить о полноценном функционировании морской линии еще не приходится, так как швартовка в Холмске зависит от погодных условий - ветровое и волновое воздействия должны быть минимальными, - рассказал Котликов агентству.