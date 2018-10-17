Ремонт упавшего во Владивостоке перехода оплатит владелец грузовика

Ущерб и восстановление обрушенного пешеходного виадука во Владивостоке возместит компания "Трансстроймеханизация", которой принадлежит грузовик, ставший причиной ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы городской администрации.

Какую сумму составит компенсация пока неясно.

Виадук упал на проезжую часть рано утром во вторник, 16 октября, после того, как его задел кузов проезжавшего под ним грузовика. В результате на несколько часов было перекрыто движение по всем полосам трассы в обоих направлениях. Компания участвовала в ликвидации последствий аварии.

На водителя грузовой машины составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Ему грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.