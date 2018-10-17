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17.10.2018 08:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ремонт упавшего во Владивостоке перехода оплатит владелец грузовика

Текст: Ольга Журман
Фото: МЧС РФ/РИА Новости Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Ущерб и восстановление обрушенного пешеходного виадука во Владивостоке возместит компания "Трансстроймеханизация", которой принадлежит грузовик, ставший причиной ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы городской администрации.

Во Владивостоке полиция начала проверку после падения виадука

Какую сумму составит компенсация пока неясно.

Виадук упал на проезжую часть рано утром во вторник, 16 октября, после того, как его задел кузов проезжавшего под ним грузовика. В результате на несколько часов было перекрыто движение по всем полосам трассы в обоих направлениях. Компания участвовала в ликвидации последствий аварии.

На водителя грузовой машины составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Ему грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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