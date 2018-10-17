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17.10.2018 05:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае мальчик выжил после падения с четвертого этажа

Текст: Дина Непомнящая

В Комсомольске-на-Амуре шестилетний мальчик выпал с четвертого этажа многоквартирного дома. Избежать трагедии удалось благодаря бдительности прохожих, сообщивших в полицию о малыше, играющем на незастекленном балконе.

Прибывшая по вызову сотрудница правоохранительных органов увидела, что ребенок стоит на табурете, опираясь на перила.

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"Она вызвала работников МЧС и отвлекала мальчика, чтобы он не упал вниз. Когда ребенок не удержался и перевалился за ограждение, его подхватили прибывшие спасатели", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После этого малыша доставили в отдел полиции, где он пробыл до прихода мамы.

Выяснилось, что это не первый случай, когда ребенок остается дома без присмотра взрослых. Поэтому с матерью провели профилактическую беседу, семью поставили на учет, а в комиссию по делам несовершеннолетних отправили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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