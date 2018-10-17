В Якутии по факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении жителя Якутии, подозреваемого в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, что повлекло гибель трех человек.

По версии следствия, 16 сентября в вечернее время в Томпонском районе республики один из местных жителей перевозил восемь пассажиров по реке Алдан на маломерном судне "Вельбот-45М". На значительном удалении от берега лодка опрокинулась, все находившиеся на ее борту упали в воду. В результате три пассажира погибли. Ведутся поиски пропавшей без вести женщины.

Как отмечает пресс-служба следственного органа, по предварительным данным, оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Водное судно по своим техническим характеристикам и нормам укомплектования спасательными средствами не отвечало требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Кроме того, на реках Якутии навигация для маломерных судов была официально закрыта еще 10 октября. Это связано с начинающимся ледоставом.