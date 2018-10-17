В Башкирии экс-полицейских осудили за продажу сведений об умерших

В Ишимбае суд признал виновными 35-летнего и 43-летнего бывших сотрудников полиции в незаконной передаче сведений об умерших в ритуальный салон.

По данным прокуратуры Башкирии, подсудимые ранее занимали должности начальника и оперативного дежурного дежурной части райотдела полиции. Суд установил, что с 2015 по 2017 годы полученную на работе информацию о смертях местных жителей они передавали работникам салона ритуальных услуг, получая по тысяче рублей за адрес. В итоге на их личные банковские счета ритуальный салон перечислил 80 и 97 тысяч рублей соответственно.

Уголовное дело завели по материалам, предоставленным сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии.

- Подсудимые полностью признали вину в совершении преступления. Еще до суда их уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Одному из них также назначен штраф в размере однократной суммы взятки - на сумму 80 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Башкирии.

Отметим, что недавно их бывший коллега, оперативный дежурный дежурной части, был также приговорен к условному лишению свободы за аналогичное преступление.