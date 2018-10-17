В Уфе проверят торговый комплекс, где обрушился потолок

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту обрушения потолочной конструкции в торговом центре в Уфе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, около 12 часов по московскому времени 16 октября в многофункциональном комплексе "Яй" сработала противопожарная система. Как уточнили позже в ГУ МЧС по Башкирии, на место отправили пожарный расчет Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, а администрация объекта к этому моменту эвакуировала из здания 500 человек. Тревога оказалась ложной.

Но из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации включилась система дымоудаления. Именно она, утверждают специалисты, стала причиной разрушения конструкции потолка на первом этаже здания, где находится гипермаркет "Лента". В итоге часть конструкции упала на голову 36-летней женщины, работавшей в торговом центре. Ее увезли в больницу.

- Прокуратура проведет проверку с привлечение специалистов контролирующих органов, а по результатам планируется дать оценку соблюдению противопожарных требований в многофункциональном комплексе, - уточнили в прокуратуре Башкирии.