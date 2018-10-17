В Красноярске завели дело о фальсификации выборов в горсовет

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту фальсификации списков избирателей при выборах в городской Совет депутатов, сообщили в следственном комитете Красноярского края.

Как пояснили следователи, одна из жительниц Свердловского района краевого центра, придя 9 сентября на выборы, увидела свою фамилию в списке досрочно проголосовавших, чего она, по ее словам, не делала.

- Доследственная проверка выявила еще 10 избирателей, которые досрочно не голосовали. Тем не менее, в списке избирателей содержится информация о предоставлении ими паспортов, а также подписи за получение ими бюллетеней, которые им не принадлежат, - рассказали в ведомстве.

Сейчас запланированы допросы членов избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.