В Красноярском крае пожар унес жизни трех человек

Три человека погибли и четверо пострадали во время пожара, который случился в Нижнеингашском районе Красноярского края.

Как рассказали в следственном комитете региона, ЧП произошло в ночь на 16 октября в деревне Соколовка. Загорелся частный дом, где жили 31-летняя женщина, ее двухлетняя дочь, а также десятилетняя дочка их знакомых.

- Трое погибли, еще четверо находятся в больнице. Установлено, что возгорание началось с входной двери, там, где находится распределительная коробка. Предварительная версия - короткое замыкание, - сообщили в СК края.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).