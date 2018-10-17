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17.10.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае пожар унес жизни трех человек

Текст: Надежда Столярчук

Три человека погибли и четверо пострадали во время пожара, который случился в Нижнеингашском районе Красноярского края.

Фото: Пресс-служба СК по Свердловской области
В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в частном доме

Как рассказали в следственном комитете региона, ЧП произошло в ночь на 16 октября в деревне Соколовка. Загорелся частный дом, где жили 31-летняя женщина, ее двухлетняя дочь, а также десятилетняя дочка их знакомых.

- Трое погибли, еще четверо находятся в больнице. Установлено, что возгорание началось с входной двери, там, где находится распределительная коробка. Предварительная версия - короткое замыкание, - сообщили в СК края.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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