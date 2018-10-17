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17.10.2018 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туве обесточили целый поселок ради спасения кота

Текст: Надежда Столярчук

В Туве энергетикам пришлось обесточить поселок Сукпак, чтобы спасти кота. Забравшись на электроопору, животное не сумело слезть и провело на линии электропередачи три дня.

Фото: Максим Гурьянов/vk.com
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Как рассказали в пресс-службе МРСК Сибири, жители поселка развернули настоящую акцию по спасению кота. Они убедили власти поселка разрешить энергетикам на несколько минут отключить линию электропередачи, питающую населенный пункт - взбираться на ЛЭП под напряжением было опасно для жизни.

- Спасителем кота стал электромонтер оперативно-выездной бригады Центрального РЭС Александр Бавуу, который на автовышке поднялся к перепуганному животному, - рассказали в МРСК Сибири.

Спасенному коту дали имя Вольтик, после чего передали общественникам, которые пообещали, что найдут питомцу хороших хозяев.

Кстати, по словам спасителя, Александра Бавуу, за 10 лет работы электромонтером ему удалось спасти уже более десятка животных, попавших в похожую ситуацию.

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