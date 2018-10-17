На вокзале Петербурга пенсионерка упала между вагоном и платформой

На Московском вокзале Петербурга под пассажиркой поезда провалился трап. Женщина упала между вагоном и платформой.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО "РГ" сообщили, что женщине 1953 года рождения помогли взобраться на платформу пассажиры.

Прибывшая на место медицинская бригада госпитализировала пенсионерку с диагнозом "ушиб грудной клетки". После осмотра женщина была отпущена домой, ее состояние здоровья врачи оценили как удовлетворительное.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Известно, что поезд прибыл из Москвы и что до пенсионерки по трапу спускались другие пассажиры.