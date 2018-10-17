В Петербурге иномарка протаранила ограду церкви

В Петербурге автомобиль влетел в ограду Николо-Александровский церкви. В результате ДТП два человека госпитализированы.

Как следует из сообщения Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на углу Большого Самсониевского проспекта и Литовской улицы автомобиль Chevrolet столкнулся с Ford.

От удара Ford отбросило и машина влетела в ограду Николо-Александровской церкви.

В аварии пострадало два человека. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

Региональное управление ГИБДД по факту ДТП проводит проверку.