В Петербурге подросткам запретили ходить ночью в бары и на кладбища

В Петербурге депутаты городского парламента в третьем чтении приняли законопроект, запрещающий подросткам без сопровождения взрослых находиться ночью в ряде опасных мест, сообщается на официальном сайте заксобрания.

Причем список запретных мест парламентарии значительно расширили: сейчас оно содержит целых 17 позиций, куда входят кальянные, вейп-кафе, букмекерские конторы, а также стройки, гаражи, подвалы и чердаки, мачты сотовой связи, электрические подстанции, котельные и канализационные коллекторы, полигоны для мусора и свалки отходов, а также кладбища.

Причем за нарушение будут наказываться штрафами как родители подростков, так и владельцы объектов, где ночью были застигнуты несовершеннолетние.

Если проект закона будет утвержден, то, по мнению его инициатора депутата Александра Тетердинко, это создаст необходимую правовую базу для правоохранительных органов, которые вправе будут задерживать подростков, собравшихся в ночное время в подозрительных местах и привлекать их родителей к административной ответственности.

Размер штрафов, предлагаемый в законопроекте, составляет до трех тысяч рублей для физических лиц. Для владельцев недозволенных для подростков объектов - 15-20 тысяч рублей.