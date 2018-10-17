В Поморье осужденным незаконно выдавали аттестаты

В колонии-поселении Пинежского района Поморья сразу четверо осужденных получили специальность станочника незаконно, выяснила служба собственной безопасности регионального УФСИН.

Они не проходили итоговую аттестацию, однако врио директора училища подготовил фиктивный протокол заседания аттестационной комиссии и включил в него их фамилии. Затем он выдал подопечным официальные свидетельства о получении специальности, заверив документы гербовой печатью. В СКР возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В этой колонии осужденных исправляют трудом: они выпускают обрезную доску и изделия из бруса. И при желании могут получить специальность "станочник деревообрабатывающих станков" в училище, которое работает непосредственно в зоне. Профессия помогает заключенным быстрее найти себя в обществе после освобождения. Незаконно выдавая аттестаты, врио директора думал о своих подопечных в последнюю очередь. Установлено, что такая "доброта" была вызвана его стремлением к продвижению по службе.

- Руководитель совершил должностное преступление с целью фиктивно увеличить число осужденных, успешно сдавших итоговую аттестацию по профессии. За выполнение плана по выпуску квалифицированных рабочих предусматривалось поощрение, в том числе в виде премий, - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Светлана Тарнаева.

В колониях Архангельской области работают девять профессиональных училищ. Осужденные могут получить одну из 44 возможных специальностей, в том числе машинист бульдозера, автослесарь, электрик, повар, кочегар и др.