В Поморье осужденным незаконно выдавали аттестаты

Они не проходили итоговую аттестацию, однако врио директора училища подготовил фиктивный протокол заседания аттестационной комиссии и включил в него их фамилии. Затем он выдал подопечным официальные свидетельства о получении специальности, заверив документы гербовой печатью. В СКР возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
В этой колонии осужденных исправляют трудом: они выпускают обрезную доску и изделия из бруса. И при желании могут получить специальность "станочник деревообрабатывающих станков" в училище, которое работает непосредственно в зоне. Профессия помогает заключенным быстрее найти себя в обществе после освобождения. Незаконно выдавая аттестаты, врио директора думал о своих подопечных в последнюю очередь. Установлено, что такая "доброта" была вызвана его стремлением к продвижению по службе.
- Руководитель совершил должностное преступление с целью фиктивно увеличить число осужденных, успешно сдавших итоговую аттестацию по профессии. За выполнение плана по выпуску квалифицированных рабочих предусматривалось поощрение, в том числе в виде премий, - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Светлана Тарнаева.
В колониях Архангельской области работают девять профессиональных училищ. Осужденные могут получить одну из 44 возможных специальностей, в том числе машинист бульдозера, автослесарь, электрик, повар, кочегар и др.