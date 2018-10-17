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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за больной пассажирки

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Самолет, летевший по маршруту Санкт-Петербург - Красноярск, экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара. Причина - состояние одной из пассажирок.

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Инцидент произошел сегодня ночью. Лайнер благополучно вылетел из Пулково. Однако вскоре после набора высоты командир экипажа принял решение о посадке в Сыктывкаре из-за ухудшившегося самочувствия пассажирки.

Как сообщили "РГ" в аэропорту Сыктывкара, посадка прошла в штатном режиме, женщину в аэропорту уже ждали медики, она была госпитализирована.

Спустя час самолет продолжил свой путь в Красноярск. Кстати, обратный рейс из Красноярска в Петербург сегодня также задержали. Как следует из данных электронного табло Пулково, борт из Красноярска прибыл в город в 07.52, а должен был приземлиться в 06.50.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад Компании Авиация Аэропорт Пулково СЗФО Республика Коми СЗФО Санкт-Петербург
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