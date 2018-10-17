Вице-губернатор Новгородской области оштрафован за незаконное оружие

В Великом Новгороде к административной ответственности привлекли первого вице-губернатора региона Сергея Сорокина. Чиновнику вменили незаконное хранение оружия.

Как следует из релиза Новгородского районного суда (имеется в распоряжении редакции "РГ"), Сорокин должен заплатить три тысячи рублей штрафа, также у него будет конфисковано охотничье оружие модели Browning B525 12 калибра, выпущенное в 2006 году.

Дело рассматривалось в мировом суде участка №13 Новгородского судебного района. Выяснилось, что еще 13 августа в деревне Николаевское, в садоводческом товариществе Шарматово, где, к слову, находится резиденция губернатора Новгородской области, участковый выявил факт незаконного хранения оружия.

Сотрудник полиции составил административный протокол, из которого следовало, что Сергей Сорокин с 24 января 2017 года по 18 августа 2018 года держал в доме в Шарматово ружье с истекшим сроком хранения.

На судебное заседание сам вице-губернатор не пришел, хотя о времени и месте рассмотрения дела его уведомляли. Мировой судья рассматривала дело в присутствии адвоката Сорокина.

На заседании защитник отметил, что вице-губернатор признал вину и раскаялся, а то, что срок хранения ружья не был продлен надлежащим образом, адвокат объяснил занятостью высокопоставленного чиновника.

Сам Сергей Сорокин отказался комментировать "РГ" свое привлечение к административной ответственности.

Заместитель начальника управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Иван Сизов сообщил "РГ", что в правительстве о привлечении Сорокина к административной ответственности знают. В данное время вице-губернатор продолжает исполнять свои обязанности.