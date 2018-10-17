В Минздраве уточнили число жертв трагедии в Керчи

Число погибших в Керченском политехническом колледже достигло 19 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения России.

В больницах находятся 37 человек. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками. Федеральные медучреждения готовы в любой момент принять тяжелых больных.

В аэропорту Симферополя приземляется спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации пострадавших.

По поручению президента России Владимира Путина в Керчь срочно вылетела министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она будет лично координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.