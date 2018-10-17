Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Керчи

10 подростков, направленных после теракта в керченском колледже в Ленинскую ЦРБ Крыма, находятся в состоянии средней тяжести.
Раненых готовы принять хирурги и травматологи, также будет организована психологическая помощь, рассказал ТАСС главврач больницы Владимир Подлипецев.
Напомним, по последним данным, жертвами взрыва СВУ в политехническом колледже стали 18 человек, около 60 пострадали. В учебных заведениях полуострова усилены меры безопасности.
СК возбудил уголовное дело о террористическом акте. В Крыму объявлен трехдневный траур.