Медведев поручил принять все меры для помощи пострадавшим в Керчи

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в колледже Керчи. На место отправлены главы Минздрава и Минпросвещения.

Председатель правительства получил доклады от главы Крыма Сергея Аксенова и главы МЧС Евгения Зиничева об оперативной ситуации в Керчи, где в среду днем произошел взрыв в местном политехническом колледже. Аксенов сообщил, что отправляется в Керчь, чтобы лично заниматься вопросами оказания помощи пострадавшим.

Туда же по распоряжению премьера вылетают министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева. Они подключатся к организации помощи пострадавшим. Как сообщили в пресс-службе правительства, Дмитрий Медведев поручил принять все необходимые меры и, если понадобится, обеспечить транспортировку граждан в клиники Москвы и других регионов для лечения.

Глава правительства также выразил соболезнования семьям погибших при взрыве.