Министр просвещения выразила соболезнования семьям погибших в Керчи

Министр просвещения Ольга Васильева выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в керченском колледже.

- В Керченском политехническом колледже произошла трагедия. Погибли и пострадали наши дети, - говорит Ольга Васильева. - Максимально возможная помощь оказывается всем, кто был в очаге этих страшных событий. Уверена, специалисты сделают все, чтобы помочь и поддержать каждого. Разделяю горечь утраты с каждой семьей, которой сегодня коснулась непоправимая потеря.

Кроме того, министр просвещения пожелала родным и близким погибших твердости духа, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления.

Напомним, взрыв прогремел в колледже около 12 часов дня. Количество погибших достигло 19, еще 39 - ранено.